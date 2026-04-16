VÍDEO | El Museu del Joguet li dedica una exposició a Escobar i la seva dedicació a l'animació domèstica
Després de la Guerra Civil Espanyola, Josep Escobar (Barcelona, 1908-1994) va ser represaliat. Quan va sortir de la presó Model de Barcelona, on va passar més d'un any tancat pel seu compromís amb la República, va necessitar buscar noves fonts d'ingressos en aquella Espanya de la postguerra. Un dels camins que va trpbar va ser el de l'animació i, sobretot, el de l'animació domèstica, que el va dur a construir i patentar dues màquines-joguines, el Cine Skob i el Cine Stuk, perquè els infants projectessin pel·lícules curtes a casa, però també a crear aquestes pel·lícules protagonitzades per herois seus, com Carpanta o Zipi Zape, o per personatges d'altres ninotaires. Una exposició al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, recupera bona part d'aquest treball Més informació