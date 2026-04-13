Emotiu debut literari de Loli García Romero
L'empordanesa Loli García Romero va compartir i mostrar per primera vegada, dissabte passat al Cercle Sport Figuerenc, la seva essència poètica. Aquest salt al buit ha pres forma de publicació, Microespejismos y viajes de voz, un recull de tres-cents seixanta-cinc poemes breus, alguns de dues o tres línies tan sols, d'una gran bellesa i força, nascuts arran de dues pèrdues que li van deixar una ferida profunda: la del seu germà i la del seu company de vida. D'aquest darrer, justament, ha escollit l'obra pictòrica La roda dels somnis, un regal que li havia fet i que ha volgut que servís per il·lustrar la portada.