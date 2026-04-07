Emotiva presentació del llibre 'Memòries d'un capellà apòstata' a l'Escala
L’1 d’octubre de l’any 1950, mossen Joan Vinyes Miralpeix (Anglès, 1918-Barcelona, 2009), en el decurs de la primera missa de diumenge, a les set del matí, va compartir amb els feligresos presents a l’església de Sant Pere de l’Escala, on exercia de capellà, que deixava el ministeri sacerdotal. Més tard, se sabria que ho feia per amor -s’havia enamorat d’una component de la coral parroquial Oreig de Mar, l’escalenca Maria Assumpció Vilà (1924-1988), amb qui acabaria casant-se-, però també per desencís amb l’Església catòlica. La seva història, que va arribar, fins i tot, a la cadena britànica BBC, ara, els seus fills Joan, Ramon i Josep Maria, han volgut recuperar-la per retre homenatge als pares. El llibre Memòries d’un capellà apòstata i publicat per Editorial Gavarres es va presentar recentment a l’Alfolí de la Sal de l’Escala, un acte col·lectiu de restitució del tot necessari.