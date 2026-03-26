VÍDEO | Quim Ponsa llegeix el seu relat 'Gernika' dedicat al bombardeig durant la Guerra Civil Espanyola
L’escriptor Quim Ponsa Fernández es confessa "un ateu convençut, però, i si em moro i vaig al cel? Quin desengany". Amb aquest punt d’ironia i allunyant-se del dramatisme, amb una mirada franca i sincera, l’autor empordanès recrea un ampli ventall de morts possibles al seu primer llibre de relats, Aquella llum...aquell túnel. "Algunes morts són imaginables, altres sorprenents, d’altres absolutament màgiques", avançava el poeta Lluís Bosch, a l’inici de la presentació del recull fa uns dies a la biblioteca Fages de Climent de Figueres. "La mort és un tema apassionant. No sabem el que és i no li hem de tenir por perquè és una cosa que ens passarà a tots", reconeixia Quim Ponsa