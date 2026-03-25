VÍDEO | El biombo d'estil oriental pintat per Dalí quan tenia 19 anys ja és a Figueres
És considerada la primera obra en la qual Salvador Dalí va aplicar l'art decoratiu a un objecte artístic. Es tracta d'un biombo d'estètica oriental que l'artista figuerenc va pintar l'any 1923 quan tan sols tenia 19 anys. Ara, després de ser adquirit per l'Estat, dipositat al fons del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia de Madrid i sotmès a una intensa i necessària restauració de quatre mesos, aquest paravent de tela fet amb paper encolat i pintat al guaix, s'exhibeix per primera vegada no a Madrid sinó a l'espai que li és més natural, la Casa Natal de Dalí, a Figueres, a la sala dedicada al llegat, la casa on Dalí va viure els seus primers set anys d'existència Més informació