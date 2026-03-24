VÍDEO | Dispositiu policial contra el tràfic de drogues internacional amb epicentre a Figueres
El dispositiu policial contra el tràfic de drogues a escala internacional amb epicentre a Figueres que els Mossos i Vigilància Duanera han desplegat aquest dimarts ha finalitzat amb nou detinguts. Es tracta de tres dones i sis homes. Més de 200 efectius han participat en l'actuació, que també ha desplegat agents a Salt (Gironès), Argentona (Maresme) i a localitats del sud de França. A la capital altempordanesa s'hi han fet almenys quatre escorcolls: dos al carrer Ramon i Cajal, un al Cresques Elies i un altre al Mossèn Jesús Franco, als barris del Parc Bosc i Sant Joan. A més s'han fet entrades i escorcolls a Salt i Argentona, s'han desmantellat dues plantacions de marihuana i s'han comissat 20 quilos d'haixix, armes de foc i diners. Més informació