VÍDEO | L'aparcament d'autocars dels visitants del Museu Dalí de Figueres s'omple aquest dijous 19 de març
L'arribada de les primeres orenetes a l'Alt Empordà ha coincidit amb la dels autocars de turistes que visiten el Teatre-Museu Dalí de Figueres. No és cap casualitat, cada any -excepte els malaurats 2020 i 2021 del temps de la pandèmia-, l'aparcament de superfície del Garrigal, gestionat per l'empresa concessionària SABA, marca l'inici de la temporada de grups. Majoritàriament, són d'estudiants o de col·lectius sèniors, procedents de diversos països d'Europa. Aquest dijous, l'aparcament figuerenc ha fregat el primer ple del nou exercici, amb quasi totes les places ocupades. Els visitants han pogut descobrir, com a novetat respecte a les temporades anteriors, la nova pavimentació de la pujada del Castell, convertida en un passeig prioritari per als vianants. Segons les darreres dades fetes públiques per la Fundació Gala-Dalí, el Teatre-Museu de Figueres va rebre 760.794 visitants el 2024 -1.005.073 visitants en el conjunt del Triangle Dalinià amb Cadaqués i Púbol- i un de cada quatre hi va anar en grup. La memòria anual constata el pes del turisme organitzat i apunta que el 71,3% dels visitants enquestats van arribar a Catalunya per carretera.