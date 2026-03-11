VÍDEO | Dos camions interceptats a les comarques de Girona destapen una trama de tràfic de drogues vinculada a la Camorra
Dos camions interceptats a Borrassà i a Riudellots de la Selva formen part de la investigació dels Mossos d’Esquadra contra una organització criminal internacional dedicada, segons la policia, al tràfic de drogues a gran escala amb destinació a Itàlia. En aquests dos vehicles, tots dos camuflats amb mercaderia legal, els agents hi van localitzar 229 quilos de cocaïna, 507 d’haixix i 10 de marihuana. Més informació