VÍDEO | Guanyadors de la catorzena edició del Festival del Circ l'Elefant d'Or de Girona

Girona
El Festival del Circ l'Elefant d'Or de Girona ha abaixat aquest dilluns a la nit el taló de la catorzena edició amb la ja tradicional Gala d'Or i l'entrega dels guardons. Si l'any passat l'or va ser compartit entre dues atraccions (Suining Acrobatic Troupe of China i On Exhale), enguany n'han estat tres que han compartit la glòria en un procés de selecció "rigorós" i que "posa en valor tant la dificultat tècnica com l’originalitat, la posada en escena i la projecció internacional dels artistes", tal com ha detallat la mateixa organització. El jurat internacional ha estat format per directors de circs, programadors i especialistes. Més informació

