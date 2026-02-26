VÍDEO | Mor una docent atropellada per un autobús a Empuriabrava
Una dona de 42 anys, mestra de l'institut escola d'Empuriabrava, ha mort aquest dijous al matí a Castelló d'Empúries després de ser atropellada per un autobús de línia regular del municipi. L'accident ha tingut lloc cap a les nou del matí, al carrer Pla de Roses, en una zona propera al centre educatiu. Segons les primeres informacions, la víctima estava travessant la via quan el vehicle l'ha envestit, per causes que encara s'estan investigant. El servei d'emergències mèdiques s'hi ha desplaçat amb 4 dotacions, però no han pogut fer res per salvar la vida de la dona. També hi han anat tres dotacions de la Policia Local de Castelló d'Empúries. Més informació