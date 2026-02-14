Seccions

La tramuntanada tomba la "bola" del radar aeri militar del Pení de Roses

Santi Coll

Roses
La forta ventada que, aquest dissabte, bufa sobre l'Alt Empordà ha fet caure la coberta del radar militar de l'Estació de Vigilància Aèria militar del Pení de Roses, l'anomenada EVA 4. La caiguda de l'estructura rodona, la popular bola, és visible des de diferents punts de la comarca. El fet s'ha produït a causa de la forta tramuntanada que afecta la comarca, amb ratxes que han superat de llarg els cent quilòmetres per hora en el cap de Creus. La bola del Pení forma part del paisatge empordanès des dels anys seixanta. Més informació

