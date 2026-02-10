VÍDEO | Usuaris de l'estació de Figueres se senten "humiliats": "Tornem a la normalitat, els trens van amb una hora de retard"
Usuaris de l'estació de Figueres se senten "humiliats" després d'encavalcar tres setmanes amb problemes amb el servei de Rodalies. És el cas d'en Pau Turró, que ha d'anar a Girona a treballar. "Tornem a la normalitat en el servei, que vol dir que els trens van amb una hora de retard. És molt cansat perquè cada dia perds dues hores de la teva vida". Aquest matí havia de sortir un comboi a les 8:16 cap a Barcelona, però ho farà a les 9:10. Tampoc anirà puntual el que va en direcció Cervera, ja que acumula uns 45 minuts de demora. Una altra passatgera, l'Evelyn Ruiz, també es mostra esgotada: "Fatal, vens aquí i no saps si vindran trens, si no, si podràs anar a Girona o si podràs tornar. No he pogut fer exàmens ni anar a classe molts dies". Més informació