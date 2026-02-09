VÍDEO | Indignació i desconcert a l'estació de Girona perquè no se sap quan surten els trens: "Som un país de pandereta"
Indignació i desconcert a l'estació de Girona perquè no se sap quan surten els trens. Molts usuaris s'han trobat que els viatges previstos als serveis mínimns no s'ha complert. L'AVE previst a les 8.09 hores ha anat amb una hora de retard i el personal no podia garantir que acabés sortint. A la mateixa hora havia d'arribar un Rodalies de Portbou, però finalment ha sortit des de les vies gironines, sense fer el recorregut des de l'Alt Empordà. En Francisco Barranco volia agafar l'alta velocitat, però al final ha desistit: "Hi ha una hora de retard, però tampoc ens confirmen si sortirà. Ningú sap informar-te, l'aplicació no funciona i no sabem ni quan arribarem ni si arribarem. Som un país de pandereta".