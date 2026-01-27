Seccions

VÍDEO | Emotiu homenatge del poble de Pontós a l'arqueòloga Enriqueta Pons

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Pontós
«Enriqueta Pons ha posat Pontós en el mapa». Ho assegurava la reconeguda arqueòloga Aurora Martín, qui fou directora del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Ullastret, diumenge passat en un local social de Pontós ple d’arqueòlegs i historiadors, companys i amics d'Enriqueta Pons (Girona, 1947), la seva «família estesa» i conreada al llarg de més de quaranta anys de trajectòria professional, bona part d’aquesta consagrada al Mas Castellar, «un dels millors jaciments coneguts de tota la cultura ibèrica que cal preservar», com va recordar Martín. L’acte era un homenatge sorpresa de tot un poble cap a la persona que més l’ha visibilitzat i treballat, «amb rigor i paciència», com va assenyalar l’alcaldessa, Barbara Mieke Van Hoestenberghe. Més informació

