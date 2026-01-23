VÍDEO | La petita gran joia que viatjarà des del Museu Reina Sofia fins a la Casa Natal de Dalí, a Figueres
La sala María Zambrano del Círculo de Bellas Artes de Madrid ha estat l'escenari escollit, aquest dijous a tarda, per presentar dos projectes artístics vinculats a Figueres. Per una banda, el prèstec que fa el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia a la Casa Natal de Dalí d'un biombo d'estil oriental pintat per Salvador Dalí cap a l'any 1923 i, per altra, l'exposició temporal de La Madona de Portlligat, que es pot veure, per primera vegada, al Teatre-Museu Dalí de Figueres fins al 22 de febrer. L'acte, que s'emmarca dins la Fira Internacional de Turisme FITUR, ha reunit representants institucionals, professionals del món de l’art, mitjans de comunicació, creadors de contingut i societat civil. Més informació