VÍDEO | Comencen a retirar els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres per la llevantada
L’Ajuntament ha començat a retirar els arbres caiguts al Parc Bosc de Figueres a causa de la llevantada. Segons ha informat el consistori, un dels exemplars va caure dilluns i els altres tres, dimarts, arran de les fortes ratxes de vent i pluja. Per motius de seguretat, el parc es va precintar tant dilluns com dimarts per evitar l’accés a la zona afectada mentre es valoraven els danys. A hores d’ara, el Parc Bosc continua tancat mentre duren les tasques de retirada i revisió de l’arbrat. Més informació