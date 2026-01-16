VÍDEO | Així han enderrocat el mur perimetral de l'antiga presó de Figueres
El mur perimetral de formigó de l’antiga presó de Figueres ja és història després que aquest divendres s’hagi enderrocat, tot conservant el mural Cinc visions del paisatge empordanès del Grup 69. Aquesta ha estat una de les primeres accions del projecte d’obertura dels jardins de la presó, que es volen convertir en un gran parc obert al barri. La intenció és adequar l’espai amb una zona de jocs infantils, i retirar les malles metàl·liques existents. També hi haurà una zona verda on s’hi plantaran més arbres. Més informació