VÍDEO | Imatges des de l'aire de la protesta dels pagesos a l'AP-7 a l'altura de Pontós
Prop d'un centenar de tractors de pagesos de l'Empordà i de les comarques de Girona bloquegen des d'aquesta matinada l'autopista AP-7 a l'altura de Pontós. Ho fan en protesta per la política agrària europea, especialment per l'acord amb el Mercosur i les retallades previstes a la Política Agrària Comuna (PAC). Els tractors han entrat pels volts de les tres de la matinada a l'autopista i han bloquejat el pas, fet que ha obligat a tallar la via en els dos sentits de la marxa. A la mateixa hora també han tallat la circulació a l'N-II però els manifestants han accedit a reobrir la via només per a turistes des de mig matí. Asseguren que mantindran el bloqueig a camions per les dues vies que connecten la península Ibèrica amb França. Més informació