VÍDEO | Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
Amb més de noranta anys a l'esquena, Mercedes d'Orriols és avui un dels testimonis lúdics de la llarga diàspora republicana provocada per la Guerra Civil espanyola. Filla del dramaturg català Àlvar d'Orriols i de la madrilenya Manuela Colorado, va ser immortalitzada amb l'afectuós apel·latiu Merceditas en el llibre Les fogueres del Portús. Ara ha tornat a trepitjar Figueres per a visitar la ciutat que va acollir-la amb la seva família a finals de gener de 1939, pocs abans de travessar la frontera a bord d'un tren que la va transportar a França, on viu des d'aleshores. Acompanyada pel seu marit Noel Damestoy, de noranta-cinc anys, i alguns dels seus fills, ha estat rebuda amb honors a l'Ajuntament de Figueres i ha pogut tornar a veure l'emblemàtica escala i la sala gran del Casino Menestral, on va dormir aquelles dues nits carregades de pànic mentre la ciutat era bombardejada per l'aviació franquista. Més informació