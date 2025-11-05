VÍDEO | Testimonis de l'incendi del Bulevard 32 de Figueres: "Va ser tètric"
El passat 5 de juny un home llançava un explosiu en un local del Bulevard 32 de Figueres provocant un incendi que va afectar tots els locals de l’ala que connecta amb el carrer Sant Llàtzer. Cinc mesos després, la reforma ha avançat, però menys ràpid del que es preveia per discrepàncies amb l’asseguradora. Rere el succés hi ha moltes persones afectades que tenien i tenen els seus petits negocis que defensen a diari. Aquell dia molts d’ells eren a les galeries treballant. Alguns ho van perdre tot, altres encara pateixen l’ensurt. L’únic que desitgen és passar pàgina i reactivar plenament l’activitat. Més informació