VÍDEO | L'arribada dels busos elèctrics al castell de Sant Ferran de Figueres
El castell de Sant Ferran de Figueres està a punt d'estrenar un nou sistema de transport sostenible que substituirà els antics tot terreny de la marca Land Rover que fins aquest any havien fet aquest servei. La nova empresa concessionària de les visites a la fortalesa, formada per Actiescola i Terramar, ha adquirit quatre busos elèctrics que han estat construïts a la Xina. Els vehicles van arribar la setmana passada a Figueres i han estat dipositats a les instal·lacions de Ceres Roura fins aquest dilluns, quan s'ha produït el trasllat formal fins a la fortalesa. Llegeix la notícia aquí.