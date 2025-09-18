Detenen a Girona el líder d'un clan de la Camorra italiana condemnat a més de 30 anys de presó
La Policia Nacional ha detingut a Girona un fugitiu italià, líder d'un clan de la Camorra, condemnat a més de 30 anys de presó. Li constaven tres ordres europees de detenció pels delictes de tràfic de cocaïna, haixix i marihuana a gran escala a Nàpols i pertinença a organització criminal. La investigació va començar el passat mes de febrer, quan agents van saber que les autoritats italianes buscaven un dels líders del clan Orlando, fugit des del 6 d'agost del 2024, i que podria ser a Espanya.