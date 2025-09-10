Poques afectacions a la Jonquera i a la resta de la frontera per les protestes contra l'austeritat convocades arreu de França. A primera hora del matí una vintena de persones s'han concentrat davant d'un centre comercial de la localitat alt-empordanesa i han fet una marxa lenta custodiada pels Mossos fins al Portús, a través de l'N-II. Un cop allà, la Gendarmeria ha pres el relleu dels Mossos i han identificat i acompanyat els manifestants fins a la rotonda d'entrada a l'autopista A-9, on han repartit octavetes informatives entre els conductors que circulaven per la zona. Malgrat que s'especulava amb la possibilitat de tallar l'autopista, la policia no els ho ha permès i, finalment, els convocants han desistit.