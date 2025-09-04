Els Agents Rurals, Mossos d'Esquadra i membres del CRAM han rescatat una tortuga llaüt que hi havia al port de Colera (Alt Empordà). L'animal era un exemplar juvenil i estava atrapat en unes cordes d'embarcacions del port. Tenia ferides a la closca, les aletes i el cap. Se li va administrar un tractament farmacològic i li van prendre mostres. A partir d'aquí, es va tornar la tortuga a mar obert amb una embarcació del Diving Center Colera i es va fer un seguiment de l'animal. La llaüt és l'espècie de tortuga marina més gran del món i pot arribar a fer 1,4 metres d'allargada. Habita en aigües pelàgiques i són fàcilment reconeixibles pel color fosc i la closca.