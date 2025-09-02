Davant un públic atent que omplia divendres passat l’església de l’Estrada, a Agullana, on va caldre refugiar-se per la pluja, Elisenda Solsona (Olesa de Montserrat, 1984) va explicar, amb profusió de detalls, el context que va embolcallar la creació de la seva primera novel·la, Mammalia (Males Herbes), una distopia que navega entre el thriller i la ciència-ficció, que evoca atmosferes inquietants i un personatge, la Cora, que cerca la seva identitat amb el teló de fons d’una societat marcada pels problemes d’infertilitat i els dilemes ètics que se’n deriven. L'acte va servir per cloure la 15a edició del cicle Punt de lectura, coordinat per l'historiador de l'art, Enric Tubert.
Literatura