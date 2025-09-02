Figueres Comarca Castelló d'Empúries L'Escala Roses La Jonquera Més municipis Cultura Llibres Cinema Música Art Teatre Societat Salut Esports Economia Empreses Habitatge Ocupació Actius Quin banc necessites? Opinió Marc Verdaguer Josep Maria Salvatella Martí Saballs Lluís Batlle Agenda Oci + Seccions Girona Catalunya Espanya Internacional Crisi climàtica Successos Vida i estil Educació Energia sostenible Envia una carta del lector Llegeix les cartes que ens han enviat MULTIMÈDIA Vídeos Galeries d'imatges CLASSIFICATS Ocupació Girona Habitatge Figueres Lloguer Figueres Cotxes d'ocasió SERVEIS Necrològiques i esqueles El temps Newsletter RSS Sortejos Tags Mapa web Loteria de Nadal Segueix-nos a les xarxes socials: Figueres Comarca Castelló d'Empúries L'Escala Roses La Jonquera Més municipis Cultura Llibres Cinema Música Art Teatre Societat Salut Esports Economia Empreses Habitatge Ocupació Actius Quin banc necessites? Opinió Marc Verdaguer Josep Maria Salvatella Martí Saballs Lluís Batlle Agenda Oci + Seccions Girona Catalunya Espanya Internacional Crisi climàtica Successos Vida i estil Educació Energia sostenible Envia una carta del lector Llegeix les cartes que ens han enviat MULTIMÈDIA Vídeos Galeries d'imatges CLASSIFICATS Ocupació Girona Habitatge Figueres Lloguer Figueres Cotxes d'ocasió SERVEIS Necrològiques i esqueles El temps Newsletter RSS Sortejos Tags Mapa web Loteria de Nadal Segueix-nos a les xarxes socials: