Quan arriba a la plana de l’Empordà, la Muga és un riu enclotat, acorralat, domesticat, sotmès. A banda i banda, un mur de salzes i freixes tapen les seves aigües de qualsevol mirada. El riu no es veu d’enlloc, excepte des dels ponts que el creuen. Només qui és capaç de relacionar l’arbrat que emergeix d’entre els camps agrícoles, sap que per allà passa un curs d’aigua.

La construcció del Pantà de Boadella-Darnius va acabar amb la força i l’antiga vitalitat anàrquica del que era un riu típicament Mediterrani, que combinava violentes avingudes -que causaven greus desperfectes i, fins i tot, morts- amb períodes estiuencs on desapareixia i s’amagava sota terra l’aigua que hi circulava.

«La Muga, avui en dia, és un riu en cadira de rodes», afirma Lluís Benejam, biòleg, especialista en cursos fluvials a la Universitat de Vic. «No és lliure; està estancat». I s’explica: «Un riu que no està represat flueix lliurement. Un dia circula per un lloc, al cap de dos mesos per un altre i després fa un forat molt gran en un punt. O sigui; es mou i els sediments i la vegetació dels seus voltants són molt més irregulars».

L’obra de la presa va portar el desenvolupament econòmic aigües avall. La plana de l’Empordà, fins llavors dominada per l’agricultura de secà, es va convertir en un verger de regadius, alimentat per l’aigua que corria abundant a través de la infraestructura de canals que ressegueix els camps i pobles de les terres baixes. I sense les avingudes i gràcies a l’aterrament de part dels aiguamolls, es va construir Empuriabrava, far del turisme de masses a la comarca.