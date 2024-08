La seu del parc natural de Cap de Creus, ubicada a l’entrada de Vilajuïga, ha acollit en una sola jornada dues activitats divulgatives que impulsen el valor de la biodiversitat en un moment de crisi de la nostra manera de viure i tractar la natura. Va ser dimecres, poc abans del vespre. Un centenar de persones es van reunir per a participar en l’alliberament d’un milà negre (Milvus migrans).Un exemplar recuperat pels tècnics del Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà.

L’alliberament va tenir un caire festiu, amb la presència de molta mainada. Un fet que va alegrar molt al principal convidat de l’acte, el naturalista Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals, per a qui «la presència de tants plançons humans ens fa ser optimistes, no tot està perdut».

La seva presència no va ser casual, durant la mateixa tarda, el centre de Cap de Creus inaugurava l’exposició Art de Bosc, creada per ell mateix amb trossos de troncs, branques i estelles d’arbres dels cinc continents. Peces de fusta amb històries singulars que MartíBoada s’ha encarregat d’il·lustrar amb missatges i pensaments propis, com ara «la nuesa sincera del bosc el fa ser grandiós», «l’amistat vera, com l’arbre, mai no falla» o «ni bo ni dolent, senzillament arbre». L’exposició es pot admirar fins al 9 de setembre, amb entrada lliure.

L’obertura de la mostra va anar acompanyada d’una conferència magistral sobre els Boscos del segle XXI, on som i on anem?, introduïda per Ponç Feliu, director del Parc Natural, i amb un pròleg molt especial del també naturalista Jordi Sargatal. La sala es va omplir a vessar de gent, part d’ella vinculada a la campanya de salvaguarda dels Aiguamolls de l’Empordà, de la qual Sargatal i Boada en van ser protagonistes, juntament amb Francesc Giró, quan el 1976 van intervenir en un congrés internacional cabdal a Lieja (Bèlgica).

Les lloances de l’ornitòleg figuerenc cap a Martí Boada van ser correspostes per aquest, recordant la paternitat de l’expressió «seducció ambiental» sorgida «del més pur sargatalisme».

El doctor Boada va captivar l’audiència parlant d’arbres i boscos. De la seva importància ambiental i del fet que de la seva bona gestió en depèn la salut de la natura. «El paisatge no és mai una foto fixa», va dir, abans de desgranar totes les feines del bosc que s’han anat perdent en la voràgine del mal anomenat progrés.