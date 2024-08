La Botigueta de Peralada, l’únic establiment de queviures del poble, regentat per Gonçal Alaminos, que representa la quarta generació del negoci, ha tancat definitivament les portes aquest dissabte passat, posant fi a cent anys d’història. Amb un sentiment agredolç, Alaminos recorda amb emocions contradictòries tots aquests anys al capdavant de la botiga, situada al carrer Hospital, número 21, que finalment no ha pogut resistir la competència de les grans superfícies: "L’any passat va obrir un supermercat al poble i això ens ha acabat d’enfonsar", sentencia Alaminos. Fa trenta anys que va decidir assumir les regnes del negoci, una experiència que li ha aportat molts moments positius, però que ara ja no pot continuar: "Tancar un negoci és trist, però és un pas necessari. He d’abandonar perquè ja no és viable". Amb cinquanta-sis anys, es planteja una nova etapa amb incertesa, però sempre amb l’esperança que vindrà un futur millor.