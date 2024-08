Un cotxe queda penjat del quart pis d'un pàrquing d'Eivissa. Així va quedar un turisme aquest dijous després que el seu conductor, que anava amb un altre ocupant, per causes que ara com ara no han transcendit, colpegés la paret amb la part posterior del vehicle i quedés penjat amb un evident risc de precipitar-se i estampar-se a la vorera.