Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que presumptament elaborava i distribuïa productes alimentaris, principalment xocolatines i llaminadures, amb el component psicoactiu del cànnabis des d'un laboratori a Badalona. La distribució era tant internacional, amb enviaments a Itàlia, França i Alemanya, com a associacions cannàbiques de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'operació es va fer el 8 de juliol, amb sis entrades i registres, entre els quals a l'obrador il·legal i a tres associacions cannàbiques de Barcelona. Hi ha cinc detinguts per delictes contra la salut pública, la propietat industrial i per pertinença a grup criminal. Els Mossos alerten que aquests productes contribueixen a “banalitzar” el consum de droga.