L'helicòpter del Servei Català de Trànsit (SCT) ha enxampat un conductor circulant temeràriament per l'autopista AP-7 entre Maçanet de la Selva i Sant Gregori en sentit Figueres.

Els fets van succeir el dia de Sant Joan, cap a quarts d'onze del matí. En un vol d'inspecció viària de l'helicòpter Trànsit-07 van detectar a Maçanet de la Selva un turisme d'alta gamma de color groc que circulava anant a gran velocitat i conduint de forma temerària.

En el vídeo que ha fet públic el Servei Català de Trànsit (SCT) es pot veure com durant 25 quilòmetres va canviant de carril a alta velocitat i posant en perill la resta d'usuaris, ja que no respectava la distància de seguretat. De fet, obligava la resta de vehicles a modificar la seva trajectòria.

Finalment, hi van intervenir els Mossos d'Esquadra, que van encapsular el vehicle fins que, finalment, acaba sortint a la sortida de l'AP-7 a Sant Gregori on se'l va aturar. Segons Trànsit, el conductor ha acabat denunciat per una conducció temerària.