L'Associació Empordà Mar, amb el suport del Ministeri per a la Transició Ecològica i del Parc Natural del Cap de Creus, ha endegat aquest dimarts la segona fase del projecte PosidoniaGrows, amb la plantació d'unes 500 plàntules de posidònia a la cala Galladera. La iniciativa dona continuïtat a la plantació de 700 exemplars que es va fer l'any passat en aquesta cala i a cala Nans per reduir i combatre la presència de l'alga invasora Caulperpa cylindracea. El projecte es reprèn enguany només a Galladera, on la supervivència de les plantes que s'hi van plantar l'any passat ha estat del 85%.