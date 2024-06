La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu de marihuana amb 7.600 plantes i 1.500 esqueixos en uns terrenys ocupats d'una masia a Cistella. La policia també hi va localitzar 250 grams d'haixix i 3.500 euros en efectiu. Els agents han detingut sis persones i han pres declaració a dos més com a investigats per delictes contra la salut pública, defraudació del fluid elèctric i pertinença a grup criminal. El jutge ha decretat presó per a quatre dels detinguts. En el dispositiu hi van participar més de 70 efectius de diferents especialitats i unitats territorials de la Comandància de Girona.