L'Audiència de Girona ha jutjat l'acusat d'agredir sexualment una anciana de 95 anys a Figueres el 21 de gener del 2022. El processat ha admès que cap dos quarts de dotze de la nit va anar a l'edifici on vivia la dona, al carrer Fages de Climent. Un cop allà, va entrar al pis per una porta corredora i la violar introduint-li "violentament" la mà als genitals. L'anciana va poder avisar els serveis d'emergències activant el medalló de teleassistència. L'acusat s'enfrontava a 13 anys i 9 mesos de presó. La fiscal li ha apreciat atenuants de confessió i embriaguesa i ha rebaixat la petició de pena per delictes d'agressió sexual, violació de domicili i lesions. La defensa s'hi ha adherit i el judici ha quedat vist per a sentència.