Hi ha poques coses que facin més ràbia que obrir un alvocat acabat de comprar i trobar que s'ha posat dolent. Com passa amb moltes altres fruites, el color de l'alvocat va evolucionant segons la maduració. En el cas de l'alvocat, passa d'un color verd brillant a un marró o verd cada vegada més fosc. Una tiktoker explica el truc definitiu per saber si aquesta fruita està dolenta abans d'obrir-la.