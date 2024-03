«Cal mà dura i enfrontar seriosament el debat sobre la multireincidència». Aquestes han estat les paraules de l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, amb relació l'apunyalament a la plaça de l'Estació d'aquest dijous. Unes declaracions que ha fet durant la pressa de possessió de Lluís Lupiañez com a nou cap de la Guàrdia Urbana.

«Aquest és l'enèsim exemple de la permitivitat de les lleis davant la multireincidència», ha dit de l'apunyalament. En aquest sentit, l'alcalde de Figueres ha detallat que tant la víctima com l'agressor són «vells coneguts de la policia, amb nombrosos antecedents». «Ens hem de plantejar seriosament aquest debat (el de la multireincidència). No eludir-lo. No deixar-lo a determinats partits. Fer una reflexió adulta i madura, i afrontar-lo com a problema de la societat actual», ha dit Masquef.