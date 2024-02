Fa vint-i-cinc anys, l’artista Ettore Battaglia va rebre l’encàrrec, per part de la colla gegantera de Figueres, de construir una figura que engruixís el bestiari local. La figura triada va ser un drac, un ésser mitològic que se’ns mostra traient foc per la boca i amb una llarga i recargolada cua. Per crear-lo, Battaglia es va inspirar en la figura del drac que apareix en un mosaic a la façana del Teatre El Jardí. Fins i tot, va recrear-lo traient la llengua. Elaborat amb fibra de vidre i polièster que permetessin el moviment, el Drac ha tornat a retrobar-se aquesta setmana passada amb el seu creador, de nou en el taller d’operacions, ara per ser restaurat per primer cop després d’un quart de segle. En aquest procés, al Drac també l’acompanya l’altra gran bèstia figuerenca, el Bou. Dos anys més vell que ell, l’animal, que sol ser mogut per quatre persones, també requereix una bona posada al dia. Les dues figures es tornaran a veure en acció per les Fires i Festes de la Santa Creu.