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VÍDEO | La tendra escena de dos avis jugant a la platja que ha enamorat milions de persones
L'entranyable escena de dues persones grans jugant a la platja com si fossin dos adolescents acabats d'enamorar ha cridat l'atenció de milions de persones en les xarxes socials. La usuària de TikTok @andreaa_*retess va publicar el vídeo acompanyat d'aquest text: "Parelles que mantenen la seva promesa de fins que la mort els separi". La publicació acumula milions de reproduccions. Més informació