El líder del PSC, Salvador Illa, ha defensat que fer una assignatura més en castellà "no posa en risc" que el català segueixi sent la llengua vehicular a l'ensenyament. En una conferència a Maó, Illa ha avisat que no es pot tractar "el castellà com a llengua estrangera" i ha demanat respecte a les resolucions judicials, just el mateix dia que el TSJC hagi declarat ferma la sentència que obliga les escoles a fer el 25% de les classes en castellà.