Els Agents Rurals, amb l'ajut d'un helicòpter, han retirar aquest divendres, 21 de gener, els quinze cavalls morts per l'atac de gossos salvatges a Escós (Pallars Sobirà) el 18 de gener. Els animals, envestits per gossos, es van despenyar en un barranc i van caure per un precipici d'uns 30 metres.