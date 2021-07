La Rambla figuerenca s'ha omplert aquest dijous 22 de juliol, d'una vintena de parades per celebrar les rebaixes d'estiu: el "Mercat de Re(V)aixes". La proposta ha estat organitzada per Figueres Comerç Associació, i vol dinamitzar la ciutat. De fet, no és casualitat que la fira hagi tingut lloc un dijous, dia de mercat a la capital empordanesa.