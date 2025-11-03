El xef Randy Siles: "Els cuiners tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la vida de les comunitats"
La setmana passada es va celebrar l’HIC Summit 2025 a Eivissa i va tenir com a participant especial Costa Rica, un país capdavanter en sostenibilitat turística.
Reflexionar sobre el futur del turisme. Prendre consciència de la nostra responsabilitat envers el planeta. Trobar una nova manera de viatjar que no comprometi les comunitats locals. Aquests són alguns dels objectius de l’HIC Summit, un fòrum pioner en turisme sostenible, innovació i emprenedoria.
No es tracta d’una conferència més: l’HIC Summit, que en la seva setena edició ha tingut lloc del 15 al 17 d’octubre de 2025 a Eivissa, reuneix en un ambient exclusiu experts en la matèria, destinacions, empreses, investigadors i organitzacions amb un paper destacat en el camp del turisme sostenible. En aquesta ocasió va tenir una rellevància especial la participació de Costa Rica, que destaca per la seva incansable recerca d’un turisme que sumi i no que resti.
Costa Rica és líder en conservació ambiental, en sostenibilitat, en turisme de natura, en transició energètica i en diplomàcia climàtica. Els seus esforços per diversificar el turisme i orientar els visitants cap a la biodiversitat no són paraules buides: el 26% del seu territori està protegit per parcs nacionals, i són pioners en energies netes i en neutralitat climàtica.
Com la gastronomia pot ajudar les comunitats locals
En aquest sentit, el primer gran focus de l’esdeveniment va ser la gastronomia. El primer panell va estar liderat per Randy Siles, primer xef ambaixador del Pla Nacional de Gastronomia Sostenible i Saludable de Costa Rica, amb la col·laboració de Nacho Solana, Joan Capilla i Xune Andrade.
L’equip complet va demostrar que la gastronomia no és només una part inherent del viatge, sinó també una eina per millorar la vida de les comunitats locals. Siles va subratllar la importància de mirar al passat per avançar, indicant que “innovar no sempre és crear quelcom nou, sinó reaprendre el que vam ser abans”. En aquest sentit, destaca la importància de recuperar les arrels: la tradició ramadera i pesquera, les receptes tradicionals, el vell costum de comprar producte de proximitat.
Només amb l’elecció dels ingredients utilitzats, els cuiners poden donar un gran suport a les comunitats locals. Conscienciar sobre la necessitat de pagar un preu just per un producte és l’única manera de garantir que el sector primari sigui sostenible a llarg termini. Enriquir l’agricultura, però també “combatre el despoblament rural”.
Posteriorment, el hub va acollir la intervenció de Gustavo Alvarado, director de Competitivitat i Sostenibilitat Turística i exministre de Turisme del país, que destacava la importància de rescatar la tradició i la identitat local a través de la gastronomia, una espina dorsal que uneix agricultors, cuiners i comunitats.
La protecció de l’oceà mitjançant la innovació, l’altre gran repte del turisme
Com a país amb sortida a dos oceans, Costa Rica no perd de vista la importància d’invertir en els seus mars. Durant la ponència Blue Life Regeneration, Gustavo Alvarado va compartir escenari amb Francisco López Castejón (de l’Institut Oceanogràfic de Cartagena; UPCT), Samara Croci (Fundació Healthy Seas, Itàlia), Marc Rigau (Fundació Blue Life, Eivissa) i Marta Costa (Blue Bio Value; Maze Impact, Portugal).
Junts van plantejar la necessitat de desenvolupar diferents estratègies per protegir els oceans tant des de l’administració pública com des de l’empresa privada i la ciutadania. I sí, això també implica el turisme.
Per això s’ha iniciat una tasca de conscienciació ambiental del turista, a més d’apostar per activitats que promouen la seguretat dels oceans (com el Parc Nacional Marí Ballena, on és possible interactuar amb balenes sense afectar-ne l’hàbitat; o la iniciativa de decomís i retorn al seu entorn de les petxines trobades als aeroports).
Avui dia, el 8% dels turistes de Costa Rica s’anima a participar en activitats oceàniques, una xifra que es preveu augmentar, sempre dins d’un marc de respecte i contribució al paisatge visitat, amb el pas dels anys.
Com Costa Rica s’ha convertit en el gran destí sostenible
Des dels seus frondosos boscos infinits fins a les seves platges caribenyes, passant per les petites localitats que cada cop prenen més importància com a parada gastronòmica rural, Costa Rica s’ha convertit en un destí profundament vinculat a les seves arrels i a la natura.
Prova del vincle indestructible entre futur i cuina és el desenvolupament d’un Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable amb l’objectiu de convertir el menjar tica en una via de rescat de la tradició i la identitat locals. Unint agricultors, cuiners i les seves comunitats, s’està creant una xarxa de relacions entre tots els participants del sector que posa en valor cada fase del procés.
Aquesta importància, és clar, es trasllada al visitant. Cada vegada que un viatger tria un restaurant local, o prova un plat cuinat amb producte autòcton, està col·laborant perquè els pobles rurals sobrevisquin i els receptaris històrics no morin. Quan escollim gaudir de la jungla en lloc de dirigir-nos a activitats d’oci massiu, n’estem recolzant la preservació. I és que el visitant també té una responsabilitat. Tal com ha afirmat Alvarado, “el turisme ha de generar beneficis directes als territoris i a aquells que hi viuen”.
Per a aquells que vulguin sumar-s’hi i descobrir el destí més sostenible, des d’aquesta casa s’està preparant la primera Expedición Viajar a Costa Rica, una ruta de 15 dies recorrent els racons més emblemàtics del país americà, des de San José fins a Uvita. Apunta-t’hi aquí per estar-ne al corrent!
