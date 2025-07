Sabors alpins al cor del Tirol: així es menja a Innsbruck

Entre imponents cims alpins i bonics carrers d’aire imperial, Innsbruck amaga sabors inesperats que van més enllà dels seus restaurants. Sabors que connecten el comensal amb el paisatge, el calendari agrícola i les tradicions de la regió, tot oferint-li grans experiències culinàries amb les quals conèixer el Tirol a través de l’estómac.

Hochmahdalm am Patscherkofel / (c) Innsbruck Tourismus W9 Studios

Uno dels llocs als quals adreçar-se per a això és el restaurant alpí Hochmahdalm, situat a la muntanya Patscherkofel, a 1.907 metres d’altura. Els “Tiroler Knödel”, boletes de pa farcides de bacó i espècies, són un dels plats típics que es poden degustar davant les vistes espectaculars de la seva terrassa als valls del riu Inn i el Stubaital. Una visita gastronòmica imprescindible per als amants del bon menjar que es pot combinar amb una ruta de senderisme o ciclisme.

El telefèric Patscherkofel eleva encara més l’aposta experiencial gastronòmica d’Innsbruck amb un esmorzar gourmet, a base de vi escumós i plats copiosos, servit en una cabina privada que ascendeix al restaurant Das Kofel.

Stanz, el poble amb més destil·leries d’aiguardent d’Europa

A només mitja hora d’Innsbruck es troba Stanz, un poblet de poc més de 400 habitants que concentra el major nombre de destil·leries d’Europa. Aquí, gairebé cada família té el seu propi alambí, perquè l’aiguardent, conegut a Àustria com a Schnapps, és tota una expressió cultural.

Stanz bei Landeck / Wikicommons

La tradició de destil·lar fruites a Stanz s’ha transmès de generació en generació. Peres, prunes, albercocs i pomesmaduren amb una intensitat aromàtica ideal per a la destil·lació gràcies al clima de la zona. En total hi ha 53 destil·leries registrades, moltes d’elles amb visites on conèixer el procés complet d’aquesta beguda premiada.

Seguint la ruta de l’aiguardent del Tirol, a aproximadament 60 minuts de Stanz, es troba una altra destil·leria reconeguda, Draxl. Cada una de les seves ampolles, directes des de les muntanyes, reflecteix l’essència d’Innsbruck.

Al centre de la ciutat d’Innsbruck tampoc hi falten agradables vinoteques, com Weinhaus Tyrol, que explica la tradició vitivinícola d’aquestes terres a través d’una àmplia selecció de vins.

De la granja a la taula

Un dels llocs on aconseguir els millors productes de la terra són les senzilles Hofläden, les petites botigues rurals on els grangers venen directament els productes que ells mateixos cultiven. D’entre totes destaca Hafeles Hofladen, als voltants d’Innsbruck. Aquest serà el punt on tastar el Tirol més autèntic, sense màrqueting ni luxosos embolcalls de marca.

Verduras de la tienda de la granja Winderhof / LISA EIERSEBNER

Compromesos amb la sostenibilitat i la proximitat, a Hafeles Hofladen venen cereals, fruites, verdures, ous frescos, iogurts casolans, mel i melmelades. Productes, molts d’ells, collits el mateix dia. A més, també hi ha espai per a productes de cura personal elaborats amb cera d’abella.