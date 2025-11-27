Esquiar a França i allotjar-te en un hotel de disseny: com participar en el sorteig que revolucionarà la temporada
La novetat més esperada de l’hivern arriba acompanyada d’un sorteig per inaugurar la temporada: el teu bitllet directe a la neu pirinenca.
L’adrenalina als descensos, l’ambient a l’après-ski, l’aire glaçat contra la pell... si t’agrada la neu, això t’encantarà. Enguany, el Pirineu francès estrena un regal irresistible per als amants de la neu: un sorteig que permet guanyar un forfet d’esquí de dos dies per a dues persones a l’Arieja i una nit al nou hotel ecosostenible i amb més encant de la vila termal d’Ax-les-Thermes. El guanyador d’aquest premi gaudirà d’una estada que combina esquí i disseny en un espai natural únic, que només es troba a l’altra banda de la frontera.
L’experiència resumeix l’essència del Pirineu francès: estacions a mida humana, termalisme al lloc on es va crear el ski & spa, esperit “montagnard” amb les seves tradicions, la seva gastronomia i productes locals, i uns paisatges espectaculars per descobrir. En poques paraules, un viatge a l’ànima del Pirineu. Per participar-hi, només has de completar el formulari per rebre la newsletter del Pirineu francès en espanyol amb els millors plans d’esquí i experiències a la neu, que trobaràs en aquest enllaç.
Quin és el premi per al guanyador
L’afortunat que s’endugui el premi podrà triar data al mes de gener per gaudir de dos dies a Ax-3-Domaines amb un acompanyant. Per completar la jornada, el premi inclou una nit al nou Hotel Mercure, que combina disseny amb l’encant del Châteaux de Villamur i on s’hi donen cita l’esquí, la llibertat, la cura de l’entorn natural i l’aire pur.
5 parades si vas a esquiar al Pirineu francès
Qui posa un peu a les pistes dels Pirineus ho nota de seguida: aquí esquiar significa integrar-se amb la natura. La vessant francesa reuneix 38 estacions d’escala humana, 16 centres termals, pobles preciosos i racons naturals que semblen intocats.
Ax-3-Domaines: pistes, termes i château
El primer gran pla de l’hivern és precisament el que protagonitza el sorteig: l’experiència completa d’Ax-3-Domaines. Aquí és possible ser el primer a trepitjar pistes amb els esquís al “Ski Patrol Immersion”, relaxar-se després amb els nous tractaments de Les Bains du Couloubret, la famosa vila termal d’Ax-les-Thermes, i arrodonir el dia dormint al nou Hotel Mercure – Châteaux de Villamur, que promet convertir-se en un dels allotjaments més desitjats de la temporada.
A la propera Guzet, la postal perfecta de l’hivern és el Sunset Picou, un descens a la posta de sol; i a la nit, a Le Chioula, les excursions amb raquetes acaben amb un sopar tradicional en una cabana il·luminada amb espelmes.
Luchon Superbagnères i la nostàlgia elegant dels pobles termals
A l’Alta Garona, Bagnères-de-Luchon continua sent un dels pobles més bonics del Pirineu francès, ara connectat amb Espanya també per via fèrria. Des d’allí, el telecabina Cremaillère Express puja fins a Luchon Superbagnères, oferint una panoràmica dels tretze cims de 3.000 metres, inclòs l’Aneto. El forfet permet sumar-hi dues hores al centre termal Ressources & Vous, llar del famós Vaporarium romà del segle II. Aquest hivern, a més, l’estació de Le Mourtis celebra 60 anys, consolidant-se com a destí ideal per aprendre a esquiar.
Pic du Midi: on la neu toca les estrelles
Als Alts Pirineus, el Pic du Midi celebra 25 anys obert al públic i és, sens dubte, una visita obligada com a mínim un cop a la vida. Des del telefèric de La Mongie s’arriba al seu cim de 2.878 metres, on s’alça el segon observatori astronòmic més alt d’Europa i la primera Reserva Internacional del Cel Estrellat de la regió. Allà es troba també l’impressionant Ponton du Ciel, una plataforma envidrada suspesa sobre el buit. Per als més aventurers, el bateig d’escalada en gel o el fora pista de 10 km són experiències úniques.
Artouste i Gourette: l’esquí més natural
Al Bearn Pyrénées Pays-Basque, dues estacions es disputen la corona de l’autenticitat: Artouste, la primera estació del Pirineu francès sense neu produïda i 100% natural, amb la seva “Terrasse de la Sagette” (spa, xampany, formatges i vistes imponents), i Gourette, on el 1903 un home es va calçar per primera vegada uns esquís a tot el Pirineu. Avui, totes dues ofereixen experiències per recordar: rutes amb raquetes, paisatges oberts i postes de sol contemplades des d’una trepitjaneu.
Trio Pyrénées: un forfet, tres maneres de viure la neu
Al Pirineu oriental, el domini de les Neiges Catalanes agrupa Formiguères, Espace Cambre d’Aze i Porté-Puymorens, tres estacions molt diferents sota un mateix forfet. Boscos que condueixen fins a llacs glacials a Formiguères; una nova paret d’escalada en gel a Cambre d’Aze; i la natura més salvatge a Porté-Puymorens, una de les poques estacions on provar l’esquí-parapent i on la neu assoleix gruixos rècord.
Un hivern per guanyar-ho tot
El Pirineu francès demostra cada temporada i a cada pista que la neu es pot viure de moltes maneres. Es pot fer sota un cel estrellat, davant d’un cim llegendari o recuperant la tradició. I aquest any, a més, tenim la possibilitat de fer-ho gratis gràcies a un sorteig que resumeix la seva filosofia: esquí, relax i una nit a l’allotjament més esperat de la temporada. T’hi apuntes, a aquest petit gran luxe?
