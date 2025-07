Aquestes són les delícies de Salzburg: el millor pollastre arrebossat fregit, el suflé de les muntanyes i un licor d’herbes casolà.

Primer Mozart i, més tard, la pel·lícula musical d’èxit “Somriures i Llàgrimes”. La música ha posat la banda sonora de Salzburg. Però, més enllà dels seus sons, aquesta ciutat austríaca també conquista pel paladar. Amb una herència culinària que combina tradició alpina, sabors imperials i experiències gastronòmiques d’avantguarda, Salzburg és una destinació on val la pena deixar-se portar per la cuina.

Vista de Salzburgo, Austria / Istock

Per degustar-la cal dirigir-se a les places, tavernes i cafeteries centenàries, on l’ànima de les muntanyes i el passat eclesiàstic són molt presents. Tampoc podem perdre'ns els seus restaurants d’avantguarda que eleven la cuina tradicional a un altre nivell.

Què menjar a Salzburg

La cuina de Salzburg es caracteritza per la seva simplicitat, nascuda del poble camperol, però dotada d’un ric sabor i una gran autenticitat. A les taules hi ha dos plats molt presents: els Kasnocken, una mena de nyoquis amb formatge de muntanya i ceba caramel·litzada, i el Tafelspitz, carn de vedella bullida.

També les sopes són habituals a les llars alpines. Des del típic brou de vedella amb frittaten (tiretes de crep) fins a les cremes de verdures de temporada que escalfen els dies més freds de l’hivern.

Com a poderós centre eclesiàstic que ha estat Salzburg durant segles, alguns plats també tenen les seves arrels als monestirs. És el cas del Bierfleisch, un estofat a base de cervesa negra.

A les taules també s’hi cola el llegat austrohongarès amb plats com el Backhendl (pollastre arrebossat fregit) o els Knödel (boles de massa bullida). I és que, menjar a Salzburg és submergir-se en la seva història a través del paladar.

Un paradís per als llaminers

Els salzburguesos són coneguts pels seus exquisits dolços, entre els quals destaca el Salzburger Nockerl, un suflé fet amb clares d’ou, farina i sucre, que se serveix calent i decorat amb sucre de llustre. Les seves formes recorden les muntanyes que envolten la ciutat. Només cal una mossegada per enlairar-se fins a elles!

Tradicional Salzburger Nockerl postre de Salzburgo / Istock

Una parada imprescindible per als llaminers és l’elegant i acollidor Café Konditorei Fürst, situat a la Plaça Mirabell. Fundat l’any 1890, és el lloc on van néixer les autèntiques Mozartkugeln, o boletes de Mozart, uns deliciosos bombons de xocolata i massapà que conserven la recepta original i que encara es fan a mà.

Típicos bombones Fürst / ©Cafe-Konditorei Fürst

Begudes amb tradició

Un dels secrets millor guardats de Salzburg es troba a la Getreidegasse, el famós carrer comercial del nucli històric. Allà, la Licoreria Sporer és tota una institució local. Fundada el 1903, es dedica a licors elaborats amb receptes familiars i transmeses de generació en generació. Provar-los a la seva barra de fusta serà la millor opció per deixar-se guiar per les millors recomanacions i fins i tot acabar xerrant amb un local.

La cultura cervesera és encara més potent a Salzburg. Una de les cerveseries més conegudes és l’Augustiner Bräu, fundada pels monjos agustins el 1621. Aquí les cerveses es serveixen directament dels barrils en gerres de ceràmica i són acompanyades de mossegades locals.

Stiegl Brauwelt ofereix una experiència més moderna. La seu de la històrica cerveseria austríaca és un restaurant, una fàbrica i també un museu on conèixer el procés d’aquesta beguda.

Un altre dels rituals de Salzburg és el cafè, que es pren en llocs com Tomaselli o Café Bazar, amb un ambient que reflecteix la vida centreuropea.

L’alta cuina a Salzburg

Per delectar-se amb una experiència gastronòmica d’alts vols, cal dirigir-se a Hangar-7, un espai futurista, propietat de l’empresa Red Bull, que acull el famós restaurant Ikarus. Aquest restaurant rep, cada mes, un xef estrella diferent per oferir menús únics i irrepetibles. Una proposta innovadora per recórrer les cuines del món.