Consells
Com programar l’aire condicionat durant una onada de calor per refrescar millor la casa
Activar-lo abans que l’habitatge acumuli massa temperatura, mantenir-lo entre 24 i 26ºC i aprofitar el temporitzador pot ajudar l’equip a treballar amb més eficiència
Les onades de calor són cada vegada més habituals durant l’estiu i les temperatures elevades no només compliquen les activitats a l’exterior. Quan la calor entra a casa i es manté durant hores, dormir, teletreballar o descansar pot resultar especialment difícil.
L’aire condicionat és una de les principals eines per combatre aquestes situacions, però utilitzar-lo correctament no significa necessàriament mantenir-lo encès durant tot el dia. Segons les recomanacions publicades pels experts de Mitsubishi Electric, és preferible combinar-ne la programació amb diverses mesures que evitin l’entrada de calor i facilitin la refrigeració de les habitacions.
Evitar que la calor entri a casa
Abans de posar en funcionament l’aparell, és convenient reduir tant com sigui possible l’escalfament de l’habitatge. Durant les hores de més radiació solar, es poden abaixar les persianes i els estors o córrer les cortines de les finestres més exposades.
També és important mantenir les portes i les finestres tancades quan l’aire condicionat està encès. En cas contrari, l’entrada constant d’aire calent de l’exterior obliga l’equip a treballar més per arribar a la temperatura seleccionada.
Aquestes mesures senzilles poden ser especialment importants durant una onada de calor, quan les habitacions acumulen temperatura al llarg del dia i les nits tampoc permeten refrescar fàcilment l’interior.
Programar l’aire abans que la casa estigui massa calenta
Un dels consells és anticipar-se a les hores de més calor. Si l’aire condicionat s’activa quan l’habitatge ja ha arribat a una temperatura molt elevada, necessitarà més temps per refrescar l’espai.
Per això, pot resultar útil programar-lo perquè es posi en marxa abans que la calor s’hagi acumulat completament, sobretot a les estances que s’utilitzen més. En els aparells amb temporitzador, aquesta opció acostuma a aparèixer al comandament amb les indicacions Timer On o On Timer.
La funció permet establir una hora concreta d’encesa. Per exemple, es pot programar l’equip perquè comenci a funcionar abans d’arribar a casa, en lloc de deixar-lo encès durant tota la tarda.
Com programar l’apagada automàtica
L’aire condicionat també es pot configurar perquè s’aturi sense necessitat d’apagar-lo manualment. La funció sol aparèixer identificada com a Timer Off o Off Timer.
Aquesta programació és útil durant la nit. L’aparell pot refrescar l’habitació durant les primeres hores de descans i apagar-se automàticament més tard, quan ja no sigui necessari mantenir-lo en funcionament.
El temporitzador no redueix el consum per si mateix, però sí que pot evitar que l’equip continuï encès durant més temps del necessari. Cal tenir en compte que el sistema concret de programació pot variar segons la marca i el model.
Quina temperatura cal posar?
Durant una onada de calor, abaixar excessivament la temperatura del comandament no farà que l’habitació es refredi més ràpidament. Segons Mitsubishi Electric, és recomanable mantenir l’aire condicionat entre els 24 i els 26ºC.
També convé evitar els canvis constants de temperatura, perquè una configuració estable permet que l’equip treballi de manera més regular. A més, cal comprovar que estigui seleccionat el mode de refrigeració i no únicament la ventilació o la deshumidificació.
El control per Wi-Fi, una alternativa al temporitzador
Alguns aparells permeten gestionar la climatització mitjançant una aplicació mòbil. Aquesta funció facilita encendre l’aire condicionat a distància, canviar la temperatura o comprovar si l’equip ha quedat en funcionament.
El control per Wi-Fi pot ser especialment pràctic quan els horaris no són sempre els mateixos. En lloc de mantenir una programació fixa, l’usuari pot activar l’aire condicionat abans d’arribar a casa i evitar que funcioni mentre l’habitatge és buit.
Orientar correctament el flux d’aire
La posició de les lames també influeix en la distribució de la temperatura. Orientar bé el flux permet que l’aire fresc arribi a tota l’estança i redueix la diferència entre les zones més fredes i les més calentes.
Alguns equips incorporen sensors o lames independents per repartir millor l’aire. En qualsevol cas, es recomana evitar que el corrent incideixi directament i de manera continuada sobre les persones.
La neteja dels filtres és clau
Durant una onada de calor, l’aparell acostuma a funcionar durant més hores. Per aquest motiu, cal revisar periòdicament els filtres de l’aire condicionat i netejar-los seguint les instruccions del fabricant.
L’acumulació de pols pot dificultar la circulació de l’aire i reduir el rendiment de l’equip. Mantenir els filtres nets ajuda a garantir que l’aparell funcioni correctament precisament durant els dies en què més se’l necessita.
Què cal revisar si l’aire condicionat no refreda?
Quan les temperatures exteriors són molt elevades, l’habitatge pot tardar més a refrescar-se, sobretot si ha acumulat calor durant tot el dia. Abans de pensar que hi ha una avaria, convé fer algunes comprovacions bàsiques.
En primer lloc, cal assegurar-se que les portes i les finestres estiguin tancades, que l’aparell estigui en mode de refrigeració i que els filtres no estiguin bruts. També s’ha de comprovar que l’aire surti correctament de la unitat interior i que no hi hagi cap obstacle que en dificulti la distribució.
Si després d’aquestes comprovacions l’equip continua sense funcionar correctament, caldrà consultar un servei tècnic especialitzat.
Programar-lo millor, en lloc d’encendre’l més hores
La programació de l’aire condicionat pot ajudar a adaptar-ne l’ús a les rutines de cada habitatge. Activar-lo abans que la casa s’escalfi excessivament, mantenir una temperatura estable i programar-ne l’apagada són mesures que poden millorar el confort sense allargar innecessàriament les hores de funcionament.
A aquests hàbits cal afegir-hi la protecció de les finestres davant del sol, el tancament de portes i finestres i la neteja dels filtres. L’objectiu no és fer treballar més l’aparell, sinó crear unes condicions que li permetin refrescar la casa amb més eficàcia durant una onada de calor.
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