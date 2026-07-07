'Outdoor'
Els entrenadors coincideixen: "Caminar 1 hora 7 dies a la setmana amb un ritme de passeig d’avi són 75.000 calories a l’any"
Un simple passeig diari pot ser especialment útil per millorar la salut general i perdre pes
Javier Fidalgo
Caminar és una de les activitats més senzilles per començar a entrenar. Aquest exercici de baix impacte té un risc baix de lesió, per la qual cosa s’adapta a la majoria de la població. No necessites cap equipament especial per començar, només calçat i roba adequada.
Les caminades es poden convertir en una part agradable de la teva rutina, i en pots gaudir amb amics i familiars, en silenci o escoltant música. Segons diversos experts, un simple passeig diari pot ser especialment útil per millorar la salut general i perdre pes.
Durant la gravació del pòdcast d’ADH (@adh.podcast), un equip d’entrenadors personals va assenyalar que "eixir a caminar cada dia crema entre 300 i 350 calories de despesa". A més, els professionals ressalten que es tracta de caminar normal: "Ni trotar ni caminar de pressa, sinó passeig d’avi".
D’altra banda, apunten que l’efectivitat depèn de la constància: "Un entrenament de 40-45 minuts poden ser ja 600 calories. Eixir a caminar cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, es tradueix en 78.000 calories a l’any".
En aquest sentit, no sempre cal fer exercicis d’alta intensitat i llargues sessions de gimnàs. Mantenir la constància i tindre una vida activa, juntament amb bons hàbits saludables, pot generar múltiples beneficis per al benestar de l’organisme.
Susane Pata, instructora de fitness grupal i estratega de contingut de la 'Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM)', va explicar a la revista 'Lecturas' que "caminar 30 minuts durant set dies pot generar una despesa calòrica setmanal d’entre 700 i 1.4000 calories".
Especialment, les xifres es poden acumular a llarg termini i "produir una pèrdua de pes per a algú amb sobrepès que abans portava una vida sedentària", assegura l’experta al mitjà esmentat.
No obstant això, Pata avisa que caminar no crema tantes calories com córrer: "Combinat amb exercicis més intensos pot convertir-se en la fórmula perfecta per aprimar-se de manera segura i sostenible".
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