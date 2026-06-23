Què fer a Europa aquest estiu: les experiències que més estan reservant els viatgers espanyols
Civitatis selecciona algunes de les activitats més demanades pels viatgers espanyols per a aquest estiu a Europa, amb un clar protagonisme de les grans icones culturals, les excursions d'un dia i les experiències amb un fort component emocional
Europa es torna a consolidar com el gran tauler de joc de l'estiu per als viatgers espanyols. En un context internacional marcat per la incertesa geopolítica, amb conflictes que impacten en la percepció de seguretat, la connectivitat aèria i la planificació de determinats destins de llarga distància, molts viatgers estan prioritzant opcions més properes, accessibles i senzilles d'organitzar.
A això s’hi suma una tendència cada cop més clara: el viatger ja no només tria on anar, sinó què vol viure una vegada allà. Perquè més enllà del destí, el que impulsa la decisió és l'experiència: entrar als Museus Vaticans evitant llargues cues, navegar pel Sena al capvespre, descobrir els paisatges escocesos que semblen trets d'una pel·lícula o endinsar-se a l'univers de Harry Potter.
En aquest context, Civitatis, la plataforma líder en la venda de visites guiades i excursions en espanyol per tot el món, ha identificat quines són les experiències europees més demanades pels viatgers espanyols per a aquest estiu.
¿Quines experiències estan marcant tendència a Europa aquest estiu?
L'estiu europeu confirma una tendència clara: els viatgers espanyols prioritzen experiències que aportin valor real al viatge. Activitats que permetin optimitzar el temps, descobrir els grans imprescindibles amb context o complementar una escapada urbana amb plans que facin la destinació molt més completa.
Perquè no és el mateix visitar Roma que entrar als Museus Vaticans sense llargues esperes, ni viatjar a Budapest sense contemplar el Parlament il·luminat des del Danubi. Cada cop més, el record del viatge es construeix al voltant d'allò que es viu, no només del lloc on s'arriba.
Entre les 10 activitats més reservades destaquen:
- Visita guiada als Museus Vaticans i la Capella Sixtina (Roma): l’experiència de turisme cultural més reservada per visitar un dels grans símbols d’Europa evitant les llargues cues.
- Passeig en vaixell pel Sena (París): una de les activitats de creuer fluvial i una de les maneres preferides de redescobrir París des d’una altra perspectiva, especialment al capvespre.
- Creuer nocturn per Budapest: una de les activitats més reservades per descobrir el patrimoni de Budapest des del Danubi.
- Tour pels estudis de Harry Potter (Londres): una de les experiències de turisme cinematogràfic més demandades entre els viatgers que visiten la capital britànica.
- Excursió al llac Ness, les Highlands i Inverness (des d’Edimburg): una proposta de natura i paisatges ideal per a aquells que volen combinar una escapada urbana amb entorns salvatges.
- Visita guiada a l’Acròpolis (Atenes): la gran experiència arqueològica i històrica imprescindible per a qui viatja a la capital grega.
- Excursió a Pisa, San Gimignano i Siena (des de Florència): una de les opcions d’excursió d’un dia per la Toscana que millor funcionen per aprofitar al màxim una escapada urbana.
- Visita al Castell de Praga: una experiència essencial per descobrir la història i el patrimoni d’un dels monuments més emblemàtics de l’Europa central.
- Excursió a Bruges des de Brussel·les: una de les excursions d’un dia més demandades per conèixer una de les ciutats medievals més visitades de Bèlgica.
- Excursió a Volendam, Marken, Edam i Zaanse Schans (des d’Amsterdam): una de les sortides més populars per descobrir pobles tradicionals neerlandesos més enllà de la capital dels Països Baixos.
¿Quant costen algunes de les experiències més demandades de l'estiu a Europa?
Tot i que el transport i l'allotjament segueixen marcant gran part del pressupost, les activitats guanyen cada cop més pes en la decisió de viatge. Des d'experiències culturals imprescindibles fins a excursions de dia complet, moltes de les propostes més demanades pels espanyols aquest estiu permeten enriquir una escapada europea amb pressupostos relativament accessibles, per sota dels 150 €.
Preguntes freqüents
¿Quines activitats val la pena reservar amb antelació a Europa aquest estiu?
Els Museus Vaticans (Roma), l’Acròpolis (Atenes) i el tour de Harry Potter (Londres) són les activitats turístiques amb més demanda que requereixen reserva prèvia obligatòria per a l’estiu del 2026. En tractar-se de temporada alta, les places en aquestes capitals europees s’esgoten amb setmanes d’antelació. Reservar amb temps a través de plataformes com Civitatis és clau per garantir la disponibilitat, evitar cues de diverses hores a les taquilles físiques i optimitzar el temps durant l’estada.
En el cas d’experiències més flexibles, com ara creuers urbans o excursions, també és recomanable anticipar la reserva si es viatja en dates clau com els mesos de juliol i agost.
Quines són les millors excursions d’un dia des de les principals ciutats d’Europa?
Les excursions d’un dia més recomanades per Civitatis per complementar un viatge urbà de 3 a 5 dies per Europa aquest estiu de 2026 són:
- Des de Florència: ruta d’un dia per la Toscana amb visita a Pisa, San Gimignano i Siena.
- Des de Brussel·les: escapada de turisme medieval a les ciutats de Bruges i Gant.
- Des de Amsterdam: tour pels pobles tradicionals de Volendam, Marken, Edam i Zaanse Schans.
- Des de Edimburg: excursió de natura cap al llac Ness i Inverness a les Highlands escoceses.
Quines ciutats europees ofereixen més plans per a una escapada curta?
Les millors ciutats d’Europa per a una escapada curta de 3 a 5 dies, per la seva excel·lent connectivitat aèria i facilitat logística per fer visites guiades, són:
- Roma (Itàlia): destinació líder en turisme cultural i històric intens (Coliseu, Vaticà).
- París (França): l’opció preferida per a escapades urbanes i creuers fluvials pel Sena.
- Budapest (Hongria): destaca per la seva alta concentració d’activitats i plans amb una excel·lent relació qualitat-preu.
- Londres, Praga i Atenes: destinacions idònies per combinar en pocs dies història clàssica, patrimoni medieval i grans icones de l’entreteniment cinematogràfic.
La clau està a triar destinacions on el temps de desplaçament intern sigui raonable i on una bona selecció d’activitats permeti aprofitar realment cada jornada.
Quin pressupost cal preveure per a activitats en una escapada europea?
El pressupost mitjà de les activitats de Civitatis a Europa per a l’estiu de 2026 oscil·la entre els 19 € i els 144 € per experiència. Mentre que els creuers fluvials pel Sena (París) o pel Danubi (Budapest) se situen per sota dels 30 €, les excursions d’un dia complet o els tours amb llicències culturals complexes (com el Warner Bros. Studio Tour de Harry Potter a Londres o els Museus Vaticans) requereixen una previsió de despesa més elevada.
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