Consells
José María Sánchez, peixater: "Les sardines estan més bones com més calor fa"
L'expert explica per què els mesos amb temperatures més altes són els ideals per degustar aquest menjar tan apreciat
Sarai Bausán García
La tradició sempre ha dit que les sardines s'han de menjar durant els mesos sense «r», ja que la resta de l'any la seva qualitat disminueix notablement. D'aquesta manera, maig, juny, juliol i agost s'han considerat els mesos ideals per degustar aquest producte, que ha convertit Andalusia en un dels seus grans temples gastronòmics. Per explicar aquesta realitat, José María Sánchez, un peixater de Sevilla, assegura que el veritable secret per gaudir d'unes bones sardines depèn del clima i de la calor.
«Avui us explicaré una coseta sobre la sardina que he observat al llarg de molt de temps», ha assegurat a través de les seves xarxes socials. El peixater afirma que els seus anys d'experiència li han permès descobrir que el millor moment per menjar-ne no és només durant els mesos sense «r», sinó especialment quan la calor és més intensa.
La calor, la clau perquè la sardina sigui més saborosa
Per aquest motiu, ha explicat que les sardines es tornen més «grassonetes» com més calor fa, fet que converteix els mesos amb temperatures més elevades, com juliol, agost i les primeres setmanes de setembre, en els més recomanables.
«Ja som en temps de sardina, però surten tan bones com quan apreta més la calor? Doncs no. Ara surten bones i ja s'estan posant grassonetes, però la sardina té una cosa: com més apreta la calor, més grassa està», ha assenyalat Sánchez.
Juliol, agost i setembre, els millors mesos per menjar sardines
A més, ha continuat explicant: «Tant se val que sigui maig, juny o juliol. Al juliol ja són bones sí o sí perquè ja fa força calor. Juliol i agost són els mesos en què estan millor perquè és quan la calor apreta més».
Una situació que es pot allargar fins a mitjan setembre i que permet que el peix sigui més saborós gràcies a una mida més gran i a una major quantitat de greix.
Per què les sardines són més sucoses a l'estiu
La influència de la calor en el millor sabor d'aquest peix es deu a les propietats que adquireix amb aquestes temperatures. Amb l'arribada de l'estiu i l'augment de la temperatura de l'aigua, la sardina experimenta un engreixament natural i acumula més greixos saludables als seus teixits. Això fa que, en cuinar-la, resulti més sucosa i amb un sabor més intens.
A més, per gaudir de les sardines en el seu millor moment, l'expert recomana cuinar-les poc temps per mantenir-ne la «textura tendra». També proposa experimentar amb marinades d'all, pebre vermell o oli amb llimona per descobrir nous sabors.
Per evitar comprar un producte en mal estat, Sánchez recorda una regla bàsica: «Les sardines fresques fan una olor suau de mar, però cal evitar les que fan una olor molt forta».
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